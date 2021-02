Crolla cimitero: sabato Comsubin, recuperate altre due salme

CAMOGLI, 24 FEB - Sono programmati sabato mattina gli interventi del Comsubin nella zona di costa dove è franata una parte di falesia portandosi dietro circa duecento loculi e altrettante salme del cimitero di Camogli. Oggi ne sono state recuperate altre due che fa salire il conto a 12. Il corpo speciale della Marina Militare avrà il compito di individuare e recuperare eventuali salme rimaste sott'acqua nella zona dello smottamento. Prima, e sono già iniziati oggi i lavori, il comune di Camogli avvierà una serie di interventi per la messa in sicurezza dell'area demolendo i loculi rimasti in bilico e traslando le salme in un'altra parte del cimitero. Per eseguire queste operazioni verranno impiegate due grosse gru e la strada tra Camogli e Recco, su cui insiste il cimitero, sarà chiusa dalle 8 del mattino alle 18 di sera. Anche oggi in comune a Camogli è stato fatto il punto della situazione: oltre all'assessore regionale alla Protezione Civile Giampedrone e al sindaco Olivari erano presenti tutte le forze dell'ordine, i Comsubin, la Fondazione Cima, i geologi. "Questa frana si poteva evitare e prevedere? La risposta è no - ha precisato Luca Ferraris, presidente Fondazione Cima -. La Liguria è tutta fessurata, zone come queste sono tutte a rischio e bene ha operato il sindaco chiudendo l'area alle prime avvisaglie". "In meno di 24 ore abbiamo messo in campo tutte le forze necessarie per effettuare l'intervento di messa in sicurezza - ha detto Giampedrone -. L'intervento che sarà realizzato è tra i più delicati mai messi in campo, per la particolarità della situazione, per l'attenzione e la delicatezza che richiede, rispetto al fatto che è crollata una porzione di cimitero". Per quanto riguarda l'inchiesta, in comune se ne sa poco; nessuna conferma di una visita dei carabinieri negli uffici per acquisire la documentazione. Quello che si sa è che questa mattina il magistrato ha effettuato un sopralluogo dal mare. (ANSA).