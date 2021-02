Congo: Casellati, fare luce su autori e matrice strage

ROMA, 24 FEB - Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci erano "entrambi autentici portatori di pace e di speranza. E come tali abbiamo il dovere di ricordarli e di onorarne il sacrificio. Anche adoperandoci affinché si possa quanto prima fare piena luce sulla matrice dell'attacco, identificandone gli autori". Lo ha detto la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, commemorando in Aula l'ambasciatore e il carabiniere uccisi in Congo lunedì scorso. (ANSA).