Appello madre, "vaccini a genitori caregiver". Ok Zingaretti

ROMA, 23 FEB - Vaccinare i genitori caregiver per proteggere dal Covid i propri figli. E' l'appello di una mamma che da anni è accanto ogni giorno al suo bambino che convive con la fibrosi cistica, affrontandola con il sorriso sulle labbra. Una patologia grave che in Italia riguarda oltre 5.500 pazienti, di cui quasi la metà ha meno di 18 anni, registrando un'età media al decesso di 34,7 anni. In una lettera aperta al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, Lorena Iglesias lancia un appello per tutti quei genitori che, come lei, si trovano ad affrontare la malattia accanto ai loro figli. Parole che non sono cadute nel vuoto. In serata il presidente Zingaretti, ha assicurato che il "suo appello, che in realtà è una richiesta di aiuto che riguarda tanti genitori nella sua stessa situazione, non rimarrà inascoltato". Il governatore ha spiegato di aver già dato indicazioni agli uffici competenti in materia "per mettere in moto la macchina amministrativa e dare in tempi ragionevolmente rapidi una risposta efficace in grado di colmare eventuali lacune normative sulla vaccinazione dei genitori caregiver dei fibrosicistici". (ANSA).