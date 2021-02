Borsa:fuga dai tecnologici a Ny, Apple -4,74%, Google -2,39%

NEW YORK, 23 FEB - Wall Street in calo con la fuga dai tecnologici. Apple perde il 4,74%, Amazon il 2,16%, Google il 2,39%, Facebook l'1,26% e Microsoft il 2,03%. Sulla corsa al ribasso dei pesano i crescenti timori degli investitori sulle loro elevate valutazioni mentre i tassi di interesse sono bassi e l'economia mondiale si avvicina a una riapertura. Con le campagne di vaccinazione in corso che lasciano intravedere una riapertura dell'economia i tecnologici, che hanno sperimentato un vero e proprio boom con la pandemia, sono in difficoltà. A questo si aggiungono i più elevati rendimenti dei bond che rendono i tecnologici meno attraenti. (ANSA).