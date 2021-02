Sequestrate carrozze e locomotive storiche Ferrovie Sardegna

CAGLIARI, 23 FEB - Era state abbandonate in pessimo stato di conservazione, nonostante fossero patrimonio storico non solo della Sardegna ma di tutta Italia. La Guardia di Finanza di Cagliari, in collaborazione con i carabinieri, ha sequestrato 30 tra locomotive, carrozze ferroviarie e vecchie "littorine" a scartamento ridotto sullo stile del razionalismo funzionale del periodo tra i primi del '900 e il 1932 che erano ferme nei depositi di Monserrato, Mandas, Sassari e Macomer. Gli inquirenti valutano alcune ipotesi di reato: dal danneggiamento del patrimonio storico culturale nazionale, all'uso illecito di beni culturali, fino all'abuso d'ufficio. (ANSA).