Malaysia, stop a deportazione detenuti Birmania

ROMA, 23 FEB - Un tribunale di Kuala Lumpur ha deciso lo stop temporaneo a un controverso piano per deportare 1.200 detenuti birmani nel loro Paese d'origine devastato da forti tensioni dopo il colpo di stato militare dei primi di febbraio. L'Alta corte malese, su richiesta di Amnesty International e Asylum Access, ha stabilito che i rimpatri non avverranno per il momento e ha convocato una nuova udienza per domani. (ANSA).