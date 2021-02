Congo: fonti, attacco opera Forze liberazione del Ruanda

ROMA, 22 FEB - Responsabili dell'assalto armato in Congo in cui sono morti l'ambasciatore italiano, un carabiniere e l'autista congolose potrebbero essere, secondo fonti inquirenti, uomini delle Forze Democratiche per la liberazione del Ruanda: il Fdlr-Foca è il principale gruppo residuo di ribelli ruandesi di etnia Hutu, conosciuti per il genocidio in Ruanda. E' questa l'ipotesi prevalente, sebbene non la sola, privilegiata anche dalle forze di polizia e dalle autorità locali. (ANSA).