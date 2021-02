Fisco:Zingaretti,riforma serve,basta disuguaglianze

ROMA, 22 FEB - "Il professor Draghi lo ha detto chiaramente e lo ringrazio. Serve una riforma fiscale per portare più giustizia e più semplificazione. La fiducia e la speranza passano anche per la riduzione di quel livello di disuguaglianze sociali diventato intollerabile e che rischia di mettere ai margini una parte importante del nostro paese". Lo ha detto il governatore del Lazio e segretario del Pd Nicola Zingaretti nel corso di un convegno in cui ha illustrato le 4 direttrici a suo avviso per far rinascere l'Italia. (ANSA).