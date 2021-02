Cina a Usa, via dazi e sanzioni per ritorno a cooperazione

PECHINO, 22 FEB - La Cina vorrebbe la rimozione da parte Usa di dazi e sanzioni contro le sue aziende, insieme all'abbandono della "soppressione irrazionale del progresso tecnologico cinese, in modo da creare le condizioni necessarie per la cooperazione Cina-Stati Uniti": il ministero degli Esteri Wang Yi ha illustrato le aree in cui i due Paesi possono cooperare, sottolineando che Pechino continua a sostenere le imprese americane in Cina. Intervenuto al forum 'Riportare le relazioni Cina-Usa sulla strada giusta', Wang è il più alto funzionario cinese a parlare delle relazioni con Washington dopo il G7 tenuto lo scorso weekend. (ANSA).