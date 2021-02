Covid: centro Bologna strapieno prima della zona arancione

BOLOGNA, 20 FEB - E' stato un pomeriggio di pienone come non si vedeva da tempo nel centro di Bologna. Complice il bel tempo e la consapevolezza che da domani l'Emilia-Romagna ritorna in zona arancione, con conseguente chiusura totale di bar e ristoranti, in tanti hanno approfittato per un pranzo o un aperitivo all'aperto. Tantissime le persone nelle strade dello shopping come via Indipendenza o in quelle dove si concentrano molti locali come via del Pratello. Fino alle 18, quando i locali devono chiudere, ogni tavolo di ogni locale del centro era pieno. Pressoché inevitabili gli assembramenti, di persone spesso anche senza mascherina. Presenti le forze dell'ordine per i controlli, impegnate soprattutto a far rispettare l'obbligo della mascherina. (ANSA).