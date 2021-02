Covid: variante inglese, altre 2 zone rosse nel Lazio

ROMA, 20 FEB - Altre due zone rosse nel Lazio per l'alta incidenza di casi di variante inglese. Le ordinanze della Regione Lazio hanno disposto le misure di massima restrizione per Colleferro e Carpineto, due comuni in provincia di Roma. Nel Lazio la zona rossa è già stata attivata per Roccagorga in provincia di Latina. L'ordinanza per istituire la zona rossa nei Comuni di Colleferro e Carpineto Romano è stata firmata oggi dal Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Per ciascuno dei Comuni si applicano le misure più restrittive di cui all'art. 3 del Dpcm 14 gennaio 2021. Le disposizioni dell'ordinanza entrano in vigore dalle ore 1:00 del 21 febbraio 2021 e verranno applicate per i successivi 14 giorni", fa sapere in una nota la Regione Lazio. (ANSA).