Gb: la principessa Eugenie pubblica la prima foto del figlio

ROMA, 20 FEB - La principessa Eugenie e il marito Jack Brooksbank hanno pubblicato la prima foto del figlio nato una settimana fa e ne hanno rivelato il nome August Philippe Hawke. Un omaggio al "suo bisnonno, mio nonno", ha scritto la principessa con una dedica al principe Filippo ancora ricoverato in ospedale. Nelle immagini, pubblicata anche sull'account Instagram personale della principessa, il piccolo - nono pronipote della regina - è in braccio al padre, avvolto in una copertina blu e stringe il dito di sua madre. "Grazie per i tanti messaggi meravigliosi. I nostri cuori sono pieni di amore per questo piccolo essere umano. Siamo entusiasti di poter condividere queste foto con te", ha scritto sotto alla foto la secondogenita di Andrew e Sarah Ferguson ringraziando la sua ostetrica, autrice della foto, e tutti gli operatori sanitari che hanno contribuito alla nascita del loro piccolo. (ANSA).