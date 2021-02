++ Scuola: Lopalco, in Puglia ddi al 100% per due settimane ++

BARI, 20 FEB - Con la nuova ordinanza regionale sulla scuola che sarà pubblicata a breve "abbiamo eliminato l'opzione" della frequenza in presenza a scelta e "stiamo limitando al massimo la didattica in presenza per dare la possibilità a tutto il personale scolastico di vaccinarsi e ritornare a fare didattica in presenza più in sicurezza. Quindi stiamo parlando di portare la didattica digitale integrata (Ddi)al 100%". Lo ha spiegato l'assessore alla Salute della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, a margine dell'avvio della campagna vaccinale degli operatori scolastici di Bari. L'ordinanza varrà fino al 5 marzo, quando ci sarà il nuovo Dpcm. (ANSA).