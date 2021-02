Russia: crollo in uno stabilimento, 'almeno un morto'

MOSCA, 20 FEB - Almeno una persona è morta in seguito a un crollo avvenuto in uno stabilimento minerario a Norilsk, nell'Artide russo: lo riferiscono i media locali, precisando che nel momento del cedimento nella struttura si trovavano otto persone. L'agenzia Interfax riferisce che due persone hanno perso la vita e che una delle vittime è deceduta in ambulanza. Secondo la testata online Meduza, altre cinque persone sono ricoverate in ospedale. Il Comitato investigativo russo, ripreso sempre da Meduza, sostiene che il crollo sia avvenuto durante le operazioni di ristrutturazione dell'edificio. (ANSA).