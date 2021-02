G7: per Draghi salute bene globale, regole vanno condivise

ROMA, 19 FEB - La salute va intesa come bene pubblico globale, che va regolato con principi trasparenti e regole condivise. E' questo il ragionamento che il premier Mario Draghi ha affrontato nel corso del G7 straordinario convocato sulle risposte alla crisi pandemica e alle strategie per la ripresa. Il presidente del Consiglio, nel suo intervento, ha richiamato l'esigenza di riservare attenzione ai cambiamenti climatici e alle biodiversità, la cui tutela è essenziale per prevenire future pandemie. (ANSA).