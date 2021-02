Hit parade, subito in vetta Gazzelle

ROMA, 19 FEB - A una settimana dall'uscita, il terzo album di Gazzelle, "OK", entra direttamente al primo posto della classifica Fimi degli album più venduti. Anticipato dal successo dei brani 'Destri' e 'Coltellata' (ai primi posti della top ten singoli), già oltre i 91,5 milioni di stream, il disco conquista anche la vetta tra i vinili. Scivola in seconda posizione 'Obe' (acronimo di Out of body experience), il nuovo progetto discografico di Mace, che precede Plaza di Capo Plaza, stabile sul terzo gradino del podio. Si conferma al quarto posto Sfera Ebbasta con 'Famoso', davanti all'altra new entry della settimana, 'Petrichor' (che vuol dire profumo della pioggia), il nuovo album di inediti di Mr. Rain. Perdono una posizione i Pinguini Tattici Nucleari con 'Ahia' e The Weeknd con 'After Hours', mentre è stabile all'ottavo posto Ernia con 'Gemelli'. Chiudono la classifica Harry Styles, che risale tra le prime dieci posizioni con 'Fine Line', e i Foo Fighters con 'Medicine at Midnight', decimo disco della band che festeggia i 25 anni di carriera. Tra i singoli, si conferma in testa La canzone nostra di Mace, Blanco & Salmo. (ANSA).