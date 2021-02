Pd: Gribaudo, giovedì la Direzione sulla parità di genere

ROMA, 19 FEB - "Il Pd ha convocato la Direzione sulla parità per giovedì 25. Molto bene. Ovviamente fino a quella data nessuno preparerà liste di sottosegretari. Vero?". Lo ha scritto su twitter la vice capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Gribaudo, e la notizia è stata accolta con soddisfazione anche da Cecilia D'Elia, portavoce della Conferenza nazionale delle donne democratiche. "Come avevamo chiesto dopo la formazione del governo, è stata convocata la prossima settimana la direzione del Pd, per discutere della piena affermazione di un partito di donne e uomini, ricco della sguardo libero e autonomo delle donne, della loro valorizzazione, e di un'agenda politica che metta al centro il loro protagonismo", ha dichiarato D'Elia. (ANSA).