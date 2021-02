M5S: Bonafede, frattura forte ma ora compatti per incidere

ROMA, 19 FEB - "Io ho votato 'sì'" alla fiducia all'esecutivo Draghi "ritenendo che fosse fondamentale per un momento così delicato sostenere il governo ed essere compatti come Movimento 5 stelle. Perché la compattezza è fondamentale per incidere in Parlamento. È chiaro che si è formata una frattura molto forte, ne prendo atto, e andiamo avanti perché i cittadini ci chiedono di lavorare in questa situazione". Lo dice, interpellato dai cronisti, l'ex ministro della Giustizia e deputato M5S Alfonso Bonafede. Se mi candido alla nuova governance? "In questo momento non sto pensando a questo", replica. (ANSA).