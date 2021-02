Leonardo: +10% a Piazza Affari con Drs verso Wall Street

ROMA, 19 FEB - Leonardo chiude la giornata di contrattazioni a Piazza Affari a 6,59 euro per azione, in rialzo del 10,05% dopo aver toccato i massimi della seduta a 6,576 euro. A spingere gli acquisti sul titolo sono state le indiscrezioni, pubblicate oggi dal Il Messaggero, su una possibile accelerazione per il ritorno alla quotazione della controllata americana Drs che potrebbe essere già entro marzo (le attese erano per giugno); il collocamento al Nyse di una quota di Drs, con una operazione che dovrebbe prevedere anche un aumento di capitale dedicato a investitori istituzionali internazionali, potrebbe portare un introito di 2,1 miliardi per il gruppo italiano dell'aerospazio, difesa e sicurezza guidato da Alessandro Profumo. (ANSA).