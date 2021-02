Sanremo: cantante Extraliscio, negativo a tampone molecolare

ROMA, 19 FEB - È risultato negativo il tampone molecolare effettuato da Moreno Conficconi, in arte Moreno Il Biondo degli Extraliscio, in gara al Festival di Sanremo. Moreno Il Biondo era risultato positivo al test rapido, effettuato come da protocollo del festival mercoledì prima di accedere alle prove al Teatro Ariston. A seguito di ciò si sono resi necessari l'isolamento fiduciario e il tampone molecolare per tutti i componenti del gruppo. Il risultato del tampone molecolare di Moreno Il Biondo arrivato oggi, venerdì 19 febbraio, sostituisce il risultato del tampone antigenico, determinando che si è trattato di un falso positivo. (ANSA).