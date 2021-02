M5S: Colletti pubblica lettera espulsione, violato voto base

ROMA, 19 FEB - "Come c'era da aspettarsi è arrivata, da poco, l'espulsione, mia e di altri Colleghi, dal Gruppo Parlamentare del Movimento 5 Stelle della Camera dei Deputati. Non serbo rancore. Comprendo le loro estreme difficoltà nell'accettare una situazione del genere ed anche un Governo del genere". Lo scrive su Fb il deputato Andrea Colletti pubblicando la lettera con cui il capogruppo alla Camera M5S, Davide Crippa, ufficializza l'espulsione dei dissidenti. Il non aver votato la fiducia "oltre a denotare il mancato rispetto delle decisioni assunte dagli iscritti con la votazione in rete e, conseguentemente dagli organi del M5S, pregiudica l'immagine e l'azione politica del nostro gruppo", si legge nella lettera con cui si comunica l'espulsione a Colletti. "Ritengo ancora che siano 'compagni che sbagliano' ed avendo fatto attività politica prima nei Meet-Up e poi nel Movimento da 15 anni, spero che le nostre strade possano ancora incrociarsi per il bene dell'Italia", sottolinea a sua volta il deputato. (ANSA).