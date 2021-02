Gb: ricovero principe Filippo si protrae

LONDRA, 19 FEB - Si protrae il ricovero "precauzionale" del principe Filippo, 99 anni, consorte della regina Elisabetta, assistito dal martedì sera in un'ala privata del King Edward VII Hospital di Londra in seguito a un "malessere" che Buckingham Palace assicura essere comunque estraneo al Covid, e destinato a non essere dimesso secondo le ultime indicazioni non prima della settimana prossima. Lo ha reso noto oggi ai media una fonte della corte britannica, ribadendo che il duca di Edimburgo è al momento solo "in osservazione" e "a riposo", e che il suo morale "è buono". "Dopo l'ultimo consulto con il suo medico, è probabile che il Duca di Edimburgo rimanga in ospedale in osservazione e a riposo durante il weekend e all'inizio della settimana prossima", ha dichiarato la fonte. Non senza aggiungere, a titolo di nuova rassicurazione, che le indicazioni mediche vengono prese con "abbondanza di cautela", quindi al di là delle norme di prudenza ordinarie. E che "il Duca resta di buon umore". (ANSA).