Sceriffo contea Los Angeles apre fascicolo su Marilyn Manson

NEW YORK, 19 FEB - Lo sceriffo della contea di Los Angeles ha aperto un fascicolo su Brian Warner, alias il cantante Marilyn Manson. Lo riferisce Variety. Gli inquirenti hanno deciso infatti di vederci meglio sulle accuse da parte dell'attrice Evan Rachel Wood (Westworld) secondo la quale Manson avrebbe abusato di lei per anni, a cominciare da quando era ancora un'adolescente. Secondo quanto dichiarato dalle autorità si indaga in particolare su episodi avvenuti tra il 2009 e 2011 quando il cantante viveva a West West Hollywood. Anche la senatrice della California Susan Rubio ha chiesto all'FBI di indagare sulle accuse. (ANSA).