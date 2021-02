Covid: Casellati scrive a dg ospedale Papa Giovanni Bergamo

BERGAMO, 19 FEB - È arrivata in questi giorni dal presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati una lettera indirizzata al direttore generale dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Maria Beatrice Stasi, alla vigilia della prima 'Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato', istituita dal Parlamento lo scorso novembre per il 20 febbraio, in ricordo del giorno in cui all'ospedale di Codogno venne individuato il 'paziente uno' in Europa. Il presidente Casellati ha fortemente voluto l'istituzione di questa giornata, ritenendola - scrive - "un momento di grande valenza simbolica per consentire al nostro Paese di esprimere il suo grazie ai tanti camici bianchi che ancora una volta, nel corso di questa drammatica pandemia, ci hanno offerto una straordinaria prova di coraggio". (ANSA).