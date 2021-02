Covid: superati i 95 mila morti in Italia,aumentano positivi

ROMA, 19 FEB - Aumentano ancora i test e c'è una nuova, limitata impennata dei positivi al coronavirus in Italia, mentre resta alto il numero delle vittime giornaliere, con il totale che supera anche la quota di 95 mila. Sono 15.479 i test positivi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute (ieri erano stati 13.762). Le vittime sono invece 353 (ieri erano state 347). L'Emilia Romagna ha comunicato oggi di aver eliminato 5 decessi dai dati degli ultimi giorni. Sono stati 297.128 i test (molecolari e antigenici) effettuati (ieri erano stati 288.458). Il tasso di positività è del 5,2%, a fronte del 4,8% di ieri, quindi con un aumento dello 0,4% in 24 ore. Aumentano i pazienti in terapia intensiva, mentre diminuiscono quelli nei reparti ordinari. Sono 2.059 le persone ricoverate in rianimazione, con un incremento di 14 unità nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 151. Nei reparti ordinari sono ricoverate con sintomi ora 17.831 persone, in calo di 132 unità rispetto a ieri. I casi totali da inizio epidemia in Italia sono ora 2.780.882, i morti 95.235. Gli attualmente positivi sono 382.448 (-2.053 rispetto a ieri), i dimessi e guariti 2.303.199 (+17.170), in isolamento domiciliare ci sono 362.558 persone (-1.935). (ANSA).