Covid: 44 contagi in Sardegna, tasso positività 1,6%

CAGLIARI, 19 FEB - E' in calo la curva dei contagi in Sardegna: nelle ultime 24 ore si registrano 44 nuovi casi, con un tasso di positività del 1,6%, e 6 decessi (1.102 in tutto). Salgono così a 40.582 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 715.073 tamponi, per un incremento complessivo di 2.636 test rispetto al dato precedente. Sono, invece, 282 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-13), mentre sono 27 (+2) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.020. I guariti sono complessivamente 25.920 (+214), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 231. Sul territorio, dei 40.582 casi positivi complessivamente accertati, 9.558 (+21) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.496 (+10) nel Sud Sardegna, 3.446 (+2) a Oristano, 8.100 (+2) a Nuoro, 12.982 (+9) a Sassari. (ANSA).