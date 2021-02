Pd: Di Salvo, prima dei sottosegretari Direzione nazionale

ROMA, 19 FEB - "Quando il 16 febbraio ho presentato insieme a molte altre donne del Pd la richiesta della direzione nazionale urgente con un odg assunto dalla Conferenza delle donne democratiche, l'abbiamo fatto convinte che di fronte alla sconfitta e all'errore dell'assenza di ministre Pd al governo si dovesse rispondere coinvolgendo tutto il Pd sulla necessità per il Pd e per il Paese della costruzione vera di un partito di donne e uomini". Lo dichiara Titti Di Salvo, della Direzione Pd. "Non abbiamo scritto nell'odg che la direzione fosse convocata prima della nomina dei sottosegretari, pensavamo fosse sufficiente scrivere urgente". (ANSA).