Vaccini, Germania dona altri 1,5 miliardi per Paesi poveri

BERLINO, 19 FEB - La Germania donerà altri 1,5 miliardi di euro supplementari al meccanismo Covax e altri, per garantire le vaccinazioni nei Paesi più poveri. Lo ha detto il ministro delle Finanze, Olaf Scholz, in una dichiarazione a margine del G7. Berlino aveva già stanziato 600 miloni di euro. "I vaccini sono l'unico modo per uscire dalla pandemia", ha spiegato. (ANSA).