Vaccini: si indaga su minacce a Segre

MILANO, 19 FEB - La Polizia postale, coordinata dal capo del pool antiterrorismo milanese Alberto Nobili, sta indagando, con l'ipotesi di reato di minacce aggravate dalla discriminazione e dall'odio razziale, per identificare gli autori delle minacce e degli insulti indirizzati via social, ancora una volta, alla senatrice a vita Liliana Segre, che ieri mattina si è vaccinata al Fatebenefratelli di Milano. Gli inquirenti del pool antiterrorismo milanese, guidato da Alberto Nobili, attendono un'informativa della Polizia postale che sta lavorando per identificare gli autori di minacce e insulti comparsi ieri sui social dopo che la senatrice, sopravvissuta ad Auschwitz, si è vaccinata contro il Covid nel primo giorno della campagna lombarda per gli over 80. Le persone identificate saranno iscritte con l'ipotesi di reato di minacce aggravate dall'odio e dalla discriminazione razziale. (ANSA).