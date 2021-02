Covid: Ronzulli, rispondere a crisi creando lavoro

ROMA, 19 FEB - "La pandemia ha sicuramente aumentato le disuguaglianze. Il numero di poveri è cresciuto e questo dimostra come il reddito di cittadinanza non abbia funzionato e che, quindi, andrebbe certamente rimodulato, anche perché è finito troppo spesso nelle tasche di chi non ne aveva diritto, addirittura della malavita. La soluzione per rispondere alla crisi economica e contrastare la povertà è aumentare i posti di lavoro, abbassare le tasse e facilitare l'accesso al credito per immettere liquidità nel sistema. E' ancora troppo difficile ottenere mutui e finanziamenti dalle banche, ma questi soldi servono alle imprese e a tutte quelle attività che ripartendo creerebbero anche quei nuovi posti di lavoro di cui c'è così tanto bisogno". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, a Mattino Cinque. (ANSA).