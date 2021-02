Incidenti stradali, cade bici e viene investito, grave rider

FIRENZE, 19 FEB - Versa in gravi condizioni un rider rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 19,15 a Firenze, in piazza delle Cure. Secondo una prima ricostruzione dalla polizia municipale, l'uomo, 45 anni, stava effettuando una consegna a bordo della sua bici, quando ha perso l'equilibrio a causa dell'asfalto bagnato ed è caduto, venendo poi investito da un'auto che sopraggiungeva. Il 45enne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi, dove si trova attualmente ricoverato. La piazza ieri sera è rimasta chiusa al traffico per circa un'ora per consentire i soccorsi e i rilievi. Intervenuti anche gli ispettori Asl in materia di lavoro. (ANSA).