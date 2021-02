Somalia: proteste, sospesi voli internazionali su Mogadiscio

ROMA, 19 FEB - I voli internazionali verso l'aeroporto Aden Adde di Mogadiscio sono stati sospesi in seguito agli scambi di colpi d'arma da fuoco che sono avvenuti durante una protesta dell'opposizione vicino lungo la strada che porta allo scalo somalo. Lo riporta la Bbc. Intanto l'Onu e l'Unione africana hanno rivolto un appello ai leader della Somalia affinché riprendano il dialogo per poi avviare il processo elettorale. Il mandato del presidente Mohamed Abdullahi Farmajo è scaduto lunedì. l'opposizione ha annunciato che non lo riconosce più come presidente ma i colloqui previsti per il 15 febbraio su nuove elezioni non sono mai avvenuti. (ANSA).