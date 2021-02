Merkel dimentica la mascherina e corre a riprenderla

BERLINO, 18 FEB - Sta facendo sorridere il siparietto al Bundestag della cancelliera Angela Merkel che, dopo aver concluso il suo discorso al Parlamento tedesco qualche giorno fa, torna a sedersi al suo posto dimenticando sul leggio la mascherina. Dopo qualche secondo di sollievo e soddisfazione per gli applausi ricevuti, Merkel si guarda intorno e realizza di essere l'unica senza mascherina: imbarazzata, corre a riprenderla. E le immagini fanno il giro dei social. In Germania i discorsi all'assemblea del Bundestag si tengono da un podio posto al centro dell'emiciclo e chi parla è autorizzato a togliere la mascherina. Stessa cosa per le conferenze stampa dove gli oratori, a debita distanza, sono gli unici a cui è permesso di non indossare la mascherina. (ANSA).