M5S:arriva l'ok su Rousseau, al via la governance a 5 membri

ROMA, 17 FEB - Via libera definitivo da parte degli iscritti su Rousseau alla nuova governance collegiale del M5S. La votazione, conclusasi alle 12, vede la netta prevalenza dei favorevoli, con una percentuale attorno all'80%. Sui 6 quesiti in media sono state espresse 11.514 preferenze. Il picco dei click ha visto votare 11.947 attivisti su un parco iscritti di 119.721 membri. Con il sì di Rousseau cambia lo Statuto del M5S. "In questa fase di transizione delicata lavoreremo, come Associazione Rousseau per consentire agli iscritti di poter eleggere il prima possibile questo organo collegiale e definire così una guida politica legittimata dal basso che possa assumere le decisioni politiche e associative necessarie nell'immediato e fondamentali per consentire al MoVimento di poter costruire la sua strada per il futuro", si legge in un post dell'Associazione Rousseau secondo il quale, tra i requisiti per entrare nel Comitato direttivo, i candidati "dovranno essere in regola con le rendicontazioni al mese indicato sul sito www.tirendiconto.it". (ANSA).