Covid: Blinken a Onu, da Usa 200 mln a Oms questo mese

NEW YORK, 17 FEB - "Oggi confermo che questo mese gli Usa intendono pagare 200 milioni di dollari in contributi all'Oms, un passo fondamentale come membri, per assicurare che l'agenzia abbia risorse necessarie". Lo ha detto il segretario di Stato Usa Anthony Blinken partecipando alla riunione di alto livello del Consiglio di Sicurezza Onu sui vaccini. "Gli Usa credono che multilateralismo, Onu, Oms siano essenziali anche per costruire una capacità sanitaria globale per il futuro", ha proseguito. (ANSA)