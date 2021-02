Lombardia,ricoveri ma no sotto pressione

MILANO, 17 FEB - "Ad oggi in Lombardia non c'è una situazione di pressione dal punto di vista ospedaliero. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è ancora sotto il 30%, che è il livello limite, e anche i letti ordinari sono sotto l'allerta, ma è vero che i numeri sono in ascesa e il tema delle varianti è molto preoccupante". Lo ha detto il direttore generale Welfare di Regione Lombardia, Marco Trivelli, nel corso della sua audizione in Commissione Sanità. Proprio a proposito della cosiddette 'emergenza varianti', Trivelli ha detto che in Lombardia sono 578 i casi positivi con variante, per lo più inglese. (ANSA).