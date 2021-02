Morto Basso: Casellati, sempre al servizio dei più fragili

ROMA, 16 FEB - "Oggi piangiamo la scomparsa del professor Giuseppe Basso, storico direttore della clinica di oncoematologia pediatrica di Padova, una eccellenza assoluta della professione medica. Per Giuseppe Basso la ricerca scientifica e la pratica clinica erano una missione umanitaria al servizio dei più fragili, una lotta personale al fianco dei suoi pazienti. Con il suo sorriso, con la sua ironia, ha saputo accompagnare anche nelle fasi più difficili della malattia i tanti giovanissimi che in lui hanno trovato una speranza. Desidero unire il mio abbraccio ideale a quello dei tanti bambini, ora adulti, che grazie a lui hanno superato la prova più difficile, quella per la vita, e che lo ricorderanno sempre con affetto e riconoscenza". Lo ha dichiarato il Presidente del Senato Elisabetta Casellati. (ANSA).