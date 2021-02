M5S:al via voto su Rousseau su leadership collegiale

ROMA, 16 FEB - E' in corso dalle ore 12 il voto sulla piattaforma Rousseau sulla nuova governance collegiale del M5S. Si vota fino alle 12 di domani. Si tratta della seconda convocazione degli iscritti visto che, alla prima, oltre l'80% ha detto sì al comitato a 5 ma non era stata raggiunta la maggioranza assoluta. Questa volta non serve il quorum. (ANSA).