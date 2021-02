Vaccini: Fontana, un terzo over 80 già aderito

MILANO, 16 FEB - "In sole 24 ore oltre un terzo degli aventi diritto over 80 ha già aderito alla campagna anti Covid Lombardia": il presidente della Lombardia Attilio Fontana su Facebook ha spiegato che sono "state superate le 250 mila adesioni sui 726 mila over 80 lombardi". "La piattaforma - ha aggiunto - sta operando correttamente e, cosa più importante, le persone stanno aderendo avendo ben compreso l'importanza del vaccino per mettere un freno al Covid. Giovedì partiranno le vaccinazioni, è indispensabile che arrivino le dosi così da poter procedere a spron battuto e senza ritardi". (ANSA).