Comune Genova, locali e case gratis per rilancio vicoli

GENOVA, 16 FEB - Passa anche attraverso la concessione gratuita di 200 immobili per l'apertura di nuove attività o l'ampliamento di attività già esistenti - che siano commerciali, artigianali, associative o professionali - la rigenerazione urbana del centro storico di Genova. A novembre il Comune ha presentato il complesso del piano "Caruggi" e dopo alcuni azioni già avviate sul fronte del decoro, del sociale e della sicurezza, il prossimo grande progetto sarà lanciare un bando che darà la possibilità a 200 realtà di sfruttare spazi al piano terra di gran parte dei vicoli oggi inutilizzati. "Gli uffici stanno lavorando alla messa a punto e per la fine di marzo saremo pronti con il bando - dice il sindaco Marco Bucci all'ANSA - si tratta di un modello piuttosto inedito perché non tutti i 200 immobili saranno di proprietà comunale, molti saranno privati e l'amministrazione penserà a coprire le spese di affitto, per 5 anni, di chi si insedierà". Per questo progetto sono stati stanziati 5 milioni di euro. (ANSA).