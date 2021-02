Covid: Usa, tre marinai positivi sulla Roosevelt

ROMA, 16 FEB - Tre marinai a bordo della portaerei Usa Theodore Roosevelt sono stati trovati positivi al coronavirus. Lo riporta il Washington Post. Si tratta della stessa nave della Marina americana nel Pacifico sulla quale lo scorso marzo scoppiò un mega focolaio di Covid, il più vasto in ambito militare, con oltre 1000 casi e una vittima. I tre marinai positivi non avevano sintomi e sono stati subito isolati come tutti quelli con cui hanno avuto contatti. (ANSA).