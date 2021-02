Governo: Fico, super-ministero c'è, è novità storica

ROMA, 15 FEB - "Il nuovo super ministero c'è. Avrà competenze e perimetro che prima non esistevano. Tutto ciò che riguarda l'energia confluirà nel ministero della transizione ecologica, assieme all'ambiente. Un cambio di prospettiva storico. Storico, al di là come la si pensi e delle idee politiche di ciascuno. Perché significa che scelte politiche fondamentali per il futuro del Paese da domani dovranno essere filtrate attraverso la lente ambientale, ecologica, e della transizione". Così in un post il presidente M5s della Camera, Roberto Fico. (ANSA).