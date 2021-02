Mina Settembre chiude volando, si guarda al sequel

ROMA, 15 FEB - Mina Settembre, la serie tv molto liberamente ispirata ai romanzi di Maurizio de Giovanni con protagonista Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti, con la regia di Tiziana Aristarco, si è conclusa trionfando negli ascolti anche negli ultimi due episodi, con un finale aperto che guarda a una seconda stagione. Sono stati infatti 6.546.000 gli spettatori incollati davanti a Rai1 nella sera di San Valentino, pari al 26.4% di share. Una fiction che ha dominato la prima serata sulla rete ammiraglia dalla prima all'ultima puntata. A mandare in estasi i fan dell'attrice partenopea e chi ha seguito la serie con apprensione, il messaggio pubblicato da Serena Rossi sui social: "E ora si va avanti", con un emoticon col cuore rosso e l'hashtag #minasettembre. Serena Rossi, che nella fiction interpreta l'assistente sociale psicologa che si aggira tra i vicoli del Rione Sanità a Napoli per aiutare le persone in difficoltà senza mai risparmiarsi, così ha salutato il pubblico all'indomani dell'ultima puntata della serie che la conferma ancora una volta beniamina dell'Auditel. I fan lo chiedono a gran voce, del resto la prima ad accendere una luce dire su una seconda parte era stata la regista già durante la conferenza stampa di presentazione: "Tutti noi saremmo felicissimi di poter iniziare a girare una seconda serie, anche in tempi brevi, lo speriamo tutti" aveva detto Tiziana Aristarco. E ora? Serena Rossi è attesa a breve ne La Canzone Segreta, il nuovo show di Rai1, fra la musica e l'emozione. Parole di soddisfazione intanto per Mina Settembre da Fulvio e Paola Lucisano che con IIF hanno prodotto la serie in collaborazione con Rai Fiction. "Siamo felici di questo successo - ha sottolineato in particolare Paola Lucisano - che ci ripaga dagli sforzi fatti in questo periodo di pandemia. Ringrazio Napoli e la Campania e soprattutto Rai Fiction per aver creduto nel progetto". (ANSA).