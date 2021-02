Covid: Lazio, al via lunedì vaccinazione personale scuola

ROMA, 15 FEB - Partiranno lunedì prossimo le vaccinazioni anti-Covid del personale della scuola under 55 nel Lazio. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, a margine dell'avvio delle vaccinazioni degli over 80 nella caserma Magnasco a Roma. "Il 18 partiranno le prenotazioni on line per la fascia d'età 55-45 del corpo docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università pubbliche e private - ha detto l'assessore - Le vaccinazioni partiranno lunedì 22 febbraio". Dal 18 febbraio partono dunque nel Lazio le prenotazioni del vaccino per il personale della scuola e delle università. La modalità di prenotazione, spiega una nota della Regione, è online (link: prenotavaccino-covid.regione.lazio.it) tramite la tessera sanitaria. Potranno prenotare dal 18 febbraio gli appartenenti alla fascia di età compresa tra i 55 e i 45 anni. Dal 22 febbraio le prenotazioni per la fascia di età tra i 44 e i 35 anni e dal 26 febbraio gli under 34 anni. Le somministrazioni inizieranno dal giorno 22 febbraio. (ANSA).