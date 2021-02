Conte, ora torno a Firenze, poi molti modi per fare politica

ROMA, 15 FEB - "Il mio futuro immediato è il rientro a Firenze, da professore all'università: è terminata l'aspettativa e quindi riprenderò ad andare a Firenze". Lo dice Giuseppe Conte a il FattoQuotiodiano.it che lo intercetta per chiedergli quale sarà il suo immediato futuro, se sarà un futuro "politico" e in quali forme. "Ci sono tanti modi per partecipare alla vita politica: lo vedremo insieme agli amici con cui abbiamo lavorato e ai compagni di viaggio" risponde. (ANSA).