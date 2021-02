M5s: Morra, scissione? Io 5 stelle fino al midollo, vedremo

ROMA, 15 FEB - "Una scissione? Dal mio punto di vista io mi stento M5s fino al midollo. Poi vediamo. Se M5s va in altra direzione valuterò, fino ad ora ci siamo sempre intesi". Così il senatore M5s Nicola Morra intervistato da La7. "Io a priori non do la fiducia a scatola chiusa, valuterò per singoli provvedimenti. Tutti auspicavano tra l'altro un governo di alto profilo, una mia amica citava Dante Alighieri: 'perdei la speranza dell'altezza'", sostiene- "Io escludo di votare a favore" sulla fiducia al governo Draghi. "Spero di poter ottenere, attraverso un dibattito interno alla nostra assemblea, una posizione comune che consenta di non tradire i suoi valori e la sua storia", aggiunge poi Morra ricordando di aver "chiesto la ripetizion del voto" sulla piattaforma Rousseau riguardo al sostegno al governo Draghi. (ANSA).