Vaccini:inaugurato nuovo hub a Auditorium Roma,10 postazioni

ROMA, 15 FEB - Inaugurato il nuovo hub per la vaccinazione anti-Covid allestito dalla Asl Roma 1 all'Auditorium - Parco della Musica. All'interno 10 postazioni vaccinali e due postazioni dedicate alla preparazione e diluizione del vaccino. Il centro vaccinale ha somministrato nella sua giornata di apertura il vaccino Moderna a 176 persone, con prenotazione effettuata su piattaforma regionale. Presenti all'inaugurazione il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. "Iniziare la campagna vaccinale per uomini e donne over 80enni dà speranza - ha detto Zingaretti - L'Italia ha bisogno di due cose: fermare la pandemia e riaccendere i motori dell'economia. Entrambi gli obiettivi si raggiungono attraverso il successo della campagna vaccinale. Noi - ha proseguito - stiamo facendo la nostra parte. Nel Lazio stiamo aprendo sei grandi hub vaccinali. Grazie all'Auditorium che, in un momento buio come quello che stiamo vivendo, è diventato un simbolo di rinascita e di rivolta. Posizionare hub in alcuni centri pulsanti della città vuol dire che ci stiamo riprendendo la vita" (ANSA).