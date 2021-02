Strega, Barzini e Caminito tra 10 nuove proposte

ROMA, 15 FEB - Sono dieci le nuove proposte della storica giuria degli Amici della Domenica, tra cui figurano Andrea Barzini, Maria Grazia Calandrone e Giulia Caminito, per il Premio Strega 2021, pubblicate il 15 febbraio sul sito www.premiostrega.it. Salgono così a 25 i titoli finora segnalati. Ecco il terzo gruppo di libri proposti: Andrea Barzini, Il fratello minore' (Solferino), proposto da Maria Ida Gaeta; Maria Grazia Calandrone, 'Splendi come vita' (Ponte alle Grazie), proposto da Franco Buffoni; Giulia Caminito,'L'acqua del lago non è mai dolce' (Bompiani), proposto da Giuseppe Montesano; Alessandro Carlini, 'Gli sciacalli' (Newton Compton), proposto da Paolo Ruffilli; Stefano Corbetta, 'La forma del silenzio' (Ponte alle Grazie), proposto da Lorenza Foschini; Massimo de Angelis 'L'uomo con il turbante'(Rubbettino), proposto da Marcello Ciccaglioni;'Il popolo di mezzo' (Piemme) di Mimmo Gangemi , proposto da Raffaele Nigro; 'Dopo la pioggia' (Edizioni E/O) di Chiara Mezzalama , proposto da Jhumpa Lahiri; Daniele Petruccioli, 'La casa delle madri' (TerraRossa), proposto da Elena Stancanelli e Daniele Rielli, 'Odio' (Mondadori), proposto da Antonio Monda. C'è tempo fino al 5 marzo per inviare le proposte. L'annuncio della dozzina sarà il 22 marzo, il 10 giugno sarà votata la cinquina e l'8 luglio ci sarà la serata finale. (ANSA).