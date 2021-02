Cremlino, interessante invito di Musk a Putin su Clubhouse

MOSCA, 15 FEB - Il Cremlino considera "molto interessante" la proposta di Elon Musk a Vladimir Putin di prendere parte al social Clubhouse. Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov, sottolineando che prima però è necessario "capire" di cosa si tratta. "Il presidente Putin non usa direttamente i social network, non li gestisce personalmente", ha detto il portavoce del Cremlino. "Ma dobbiamo capire cosa s'intende, in qualche modo gestire il tutto, e poi reagiremo", ha sottolineato Peskov. Musk, su Twitter, ha citato l'account ufficiale del Cremlino, invitando il presidente russo Vladimir Putin a parlare nel social network Clubhouse. Lo riporta la Tass. (ANSA).