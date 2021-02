Migranti: rintracciati un centinaio irregolari in Fvg

UDINE, 15 FEB - Un centinaio di migranti sono stati individuati, e in gran parte rintracciati, la notte scorsa in una zona a nord di Udine da Polizia e Carabinieri. Si tratta di persone di varie nazionalità che sono state notate mentre camminavano, a piccoli gruppi, lungo le strade principali tra Osoppo, Buja e Colloredo di Monte Albano. Probabilmente sono state portate lì da alcuni mezzi pesanti in transito. E' in corso l'operazione di identificazione dei richiedenti protezione internazionale, mentre le indagini mirano a risalire ai passeur che li hanno guidati in Italia. Alcuni migranti sono già stati accompagnati nell'ex caserma Cavarzerani dove trascorreranno la quarantena anti-Covid. (ANSA).